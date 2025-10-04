Geen treinen rond Den Bosch: twee weken spoorproblemen in Brabant

Treinreizigers in Noord-Brabant krijgen de komende weken te maken met forse hinder. Van 4 tot en met 19 oktober rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel en tussen Den Bosch en Tilburg. De NS en ProRail zetten vervangende bussen in, maar waarschuwen dat het druk kan worden.

De werkzaamheden vinden plaats rond Vught, waar ProRail werkt aan nieuw spoor. Daardoor kunnen er in de toekomst meer treinen rijden tussen Geldermalsen en Boxtel.

Behalve de langdurige werkzaamheden ligt het treinverkeer ook van vrijdagavond 10 oktober tot zondagochtend 12 oktober volledig stil in en rond Den Bosch. Er rijden dan geen treinen van, naar of via de stad.

'Mijd spits'

Tussen Den Bosch en Tilburg rijden snelbussen, en tussen Den Bosch en Boxtel rijden snel- en stopbussen. Omdat bussen minder reizigers kunnen vervoeren dan treinen, adviseert de NS om de spits te vermijden en vooraf de reisplanner te checken.

De werkzaamheden maken deel uit van een langlopend project waarmee ProRail het spoor bij Vught uitbreidt. Er is tijdelijk spoor aangelegd en een tijdelijk station gebouwd om de overlast in de toekomst te beperken.