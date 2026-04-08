Geen scheurende auto's, maar picknicken op nieuw stukje snelweg

Vandaag, 19:53 - Update: 2 uur geleden

Wat doe je op een zonnige lentedag? Voor achthonderd mensen stond er wel een hele bijzondere activiteit op de planning: picknicken op de snelweg. Normaal gesproken natuurlijk levensgevaarlijk, maar omdat de nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en de A27 maandag pas open gaat, ontstond deze unieke kans.

Tijdens de picknick kunnen de bezoekers het nieuwe stukje asfalt bij knooppunt Hooipolder van heel dichtbij bewonderen. Daarnaast is er een speciale speurtocht georganiseerd en uniek bordspel ontworpen.

Na maanden van werkzaamheden is maandagochtend 13 april om 05.00 uur de nieuwe verbindingsboog geopend voor verkeer.

Geen scheurende auto's of lange files, maar kleedjes, manden en spelletjes op weg. In bovenstaande video zie je hoe de belangstellenden deze bijzondere picknick beleven.

Door Redactie Hart van Nederland

