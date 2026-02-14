Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rijstrook op A7 dagenlang dicht door kapot wegdek

Rijstrook op A7 dagenlang dicht door kapot wegdek

Verkeer

Vandaag, 07:53

Link gekopieerd

Op de snelweg A7 in Friesland is een rijstrook zeker tot dinsdagochtend dicht omdat het wegdek beschadigd is. Het herstel kan pas maandagavond beginnen, meldt Rijkswaterstaat.

De schade zit bij Tjalleberd op de A7, in de richting van Drachten naar Heerenveen. Rijkswaterstaat adviseert mensen er rekening mee te houden dat ze langer onderweg zijn. Zo kan het zondag druk zijn op de weg wanneer voetbalclub sc Heerenveen thuis speelt tegen PEC Zwolle.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.