Rijstrook op A7 dagenlang dicht door kapot wegdek

Op de snelweg A7 in Friesland is een rijstrook zeker tot dinsdagochtend dicht omdat het wegdek beschadigd is. Het herstel kan pas maandagavond beginnen, meldt Rijkswaterstaat.

De schade zit bij Tjalleberd op de A7, in de richting van Drachten naar Heerenveen. Rijkswaterstaat adviseert mensen er rekening mee te houden dat ze langer onderweg zijn. Zo kan het zondag druk zijn op de weg wanneer voetbalclub sc Heerenveen thuis speelt tegen PEC Zwolle.