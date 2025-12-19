Volg Hart van Nederland
Files verwacht richting wintersportgebieden: hier wordt het druk op de weg

Vandaag, 09:50

De kerstdagen staan voor de deur en daarmee begint dit weekend ook de kerstvakantie. Mensen die dromen van een witte kerst vertrekken massaal richting de skigebieden. De ANWB verwacht vooral in het buitenland flinke drukte op de weg. In Nederland blijft het naar verwachting relatief rustig. Wij zetten de belangrijkste reisbestemmingen en knelpunten op een rij.

Vrijdag en zaterdag worden de drukste dagen op de weg, vooral richting Duitsland. "Verwacht echt wel drukte bij de Duitse grens door de grenscontroles", zegt Tim Schaap van de ANWB tegen Hart van Nederland. "Vanaf het middaguur deze vrijdag wordt het al file rijden op de A1 en de A12 richting de grens." Ook in eigen land kan het lokaal druk zijn door populaire evenementen, zoals de kerstmarkten in Valkenburg en Maastricht, de Winter Efteling en het Mega Piraten Festijn in Arnhem.

Duitsland en Frankrijk

Voor wintersporters lopen vooral de routes naar de Alpen vol, met name rond Frankfurt, Karlsruhe en München. Let op: op de terugweg zijn er grenscontroles bij Suben (A3), Walserberg (A8) en Kiefersfelden (A93). Ook in Frankrijk is vrijdag de drukste reisdag. Vooral de wegen ten oosten van Lyon slibben dicht. De laatste kilometers richting de skigebieden kunnen daar extra lang duren, aldus de ANWB.

Zaterdag is het 'D-Day' voor wie naar Oostenrijk reist. De ANWB verwacht files tussen Füssen en Nassereith (B179), Kufstein en Innsbruck (A12), en Salzburg en Bischofshofen (A10). Op 27 december en 3 januari worden opnieuw drukke dagen verwacht: dan keren veel vakantiegangers terug van de piste.

