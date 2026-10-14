Files verwacht door herfstvakantie: drukke avondspits op komst

Wie donderdag of vrijdag met de auto de weg op gaat, moet rekening houden met files en flinke vertraging. Door de start van de herfstvakantie wordt het volgens Rijkswaterstaat extra druk op de Nederlandse wegen. De avondspits kan bovendien eerder beginnen dan normaal.

Zaterdag 17 oktober begint de herfstvakantie in de regio's Midden en Zuid. In regio Noord zit de vakantie er juist op. Dat zorgt voor extra vakantieverkeer op de weg.

Ook wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging

Naast het vakantieverkeer zorgen wegwerkzaamheden voor extra hinder. Tot en met vrijdag 16 oktober wordt gewerkt aan de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Deil.

Van 16 tot en met 26 oktober vinden werkzaamheden plaats op de A15 rond Rotterdam. Ook is de A59 tussen Waalwijk en Oosterhout in beide richtingen afgesloten.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren.