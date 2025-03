Drukte verwacht rond ArenA en Ziggo Dome door spoorproblemen

Bezoekers van de voetbalwedstrijd Ajax - AZ en een concert in de Ziggo Dome moeten zondag rekening houden met minder treinen en drukte. Dat laat een woordvoerder van de NS weten. Door meerdere kapotte sporen en wissels en werkzaamheden aan het spoor is het treinverkeer in de Randstad zondag sinds het einde van de ochtend verstoord. Vooral rond Amsterdam en tussen Amsterdam en Utrecht zijn er problemen.

De wedstrijd van Ajax tegen AZ begint om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. In de naastgelegen Ziggo Dome begint om 14.30 uur het evenement Holland Zingt Hazes.

De NS zegt waar mogelijk langere treinen in te zetten. Ook is er meer NS-personeel aanwezig op station Amsterdam Bijlmer-ArenA, dat naast de Ziggo Dome en het thuisstadion van Ajax ligt. "Desondanks verwachten we de rest van de dag nog hinder", aldus de NS-woordvoerder.

