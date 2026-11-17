De ochtendspits op dinsdagochtend is de drukste ochtendspits van het jaar, met om 08.25 uur 1055 kilometer file, meldt de ANWB. "Het is behoorlijk filerijden vandaag", beaamt een woordvoerder.

Dat komt door het slechte weer, waardoor meer mensen de auto nemen. Er is ook een aantal ongelukken gebeurd. Zo ontstond op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bijna een uur vertraging. En op de A27 tussen Breda en Gorinchem en op de A16 tussen Breda en Rotterdam deden automobilisten er drie kwartier langer over. Ook op de A50 tussen Oss en Arnhem raakte het verkeer vertraagd: 40 minuten.