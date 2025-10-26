Terug

Drukkere avondspits verwacht door wintertijd

Drukkere avondspits verwacht door wintertijd

Verkeer

Vandaag, 15:38

Een waarschuwing van Rijkswaterstaat voor het begin van de werkweek maandag. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra drukke avondspits. Niet door een sinkhole, code geel of een vakantie die begint, maar dit keer is de wintertijd de boosdoener.

Volgens Rijkswaterstaat is het ritme van de weggebruikers verstoord door de klok die een uur achteruit is gegaan. Dat leidt tot verminderde alertheid bij automobilisten en dus vertragingen. "Rijden in het donker is voor veel mensen echt weer even wennen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Remlichten kunnen feller lijken, het zicht wordt minder door slecht weer en de laaghangende zon kan ook vervelend zijn.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan vooraf reisinformatie te checken, afstand te houden en goed voorbereid te vertrekken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

