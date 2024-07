Drie weken geen treinen van en naar Amersfoort, en reizigers zijn verrast

Is er al grote overlast bij station Amersfoort? Vanaf maandag rijden er drie weken geen treinen van en naar Amersfoort Centraal. Doordat het station centraal ligt en veel mensen hier overstappen, wordt er grote overlast verwacht.

De hele zomer werkt ProRail aan het spoor rondom het station. De start van de in totaal zeven weken durende werkzaamheden was op zaterdag 6 juli. Reizigers moeten vanaf dan rekening houden met minder of geen treinen en moeten dus omreizen of in een bus stappen.

Drukste verbindingspunten

ProRail vernieuwt het spoor en wissels bij Amersfoort, "een van de drukste verbindingspunten van Nederland", aldus de spoorbeheerder. De gevolgen voor reizigers zijn verschillend per werkfase. Van 6 tot en met 12 juli moeten mensen tussen Amersfoort en Schiphol of Amsterdam via Utrecht Centraal reizen, naar Baarn pakt men de bus, aldus NS. De weken daarop is Amersfoort per trein tot eind juli nagenoeg onbereikbaar. Over het spoor gaan reizigers daarom via Arnhem Centraal naar Deventer, tussen Utrecht en Zwolle gaat de route via Almere. NS en Keolis zetten ook bussen in.

In augustus gaan er geen treinen naar Den Dolder, omreizen gaat via Hilversum en er zijn geen vervangende bussen. Dat duurt tot 14 augustus, met aansluitend opnieuw een bijna geheel onbereikbaar Amersfoort Centraal tot en met 18 augustus. Die laatste dagen van de werkzaamheden rijden er wel weer vervangende bussen.

Tijdens verschillende werkfases is het P+R-terrein Piet-Mondriaanplein bij Amersfoort Centraal niet beschikbaar omdat de vervangende bussen daar dan moeten parkeren. Op Amersfoort Schothorst plaatst de NS vijftig extra ov-fietsen zodat mensen daarop van en naar het centrale station kunnen fietsen.