Bijna iedereen kent de dode hoek, maar twee derde kiest toch onveilige plek

Veel Nederlanders denken dat ze weten hoe ze veilig uit de dode hoek van een vrachtwagen blijven. 82 procent denkt te weten wat veilig is. Maar bij een situatie met een stilstaande vrachtwagen kiest slechts 32 procent de veilige plek, blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Bijna iedereen kent de term dode hoek: 96 procent van de Nederlanders. Toch kiezen veel mensen verkeerd als ze een situatie met een vrachtwagen bij een stoplicht te zien krijgen. 68 procent kiest een onveilige plek, bijvoorbeeld naast de cabine of voor de vrachtwagen.

Zo blijf je uit de dode hoek TLN en VVN geven twee simpele regels: Blijf altijd rechts en ruim achter grote voertuigen.

Houd minimaal 3 meter afstand rondom grote voertuigen.

"Iedereen denkt dat hij de dode hoek kent. Maar juist dát vertrouwen kan gevaarlijk zijn. Wie denkt dat hij weet hoe het werkt, staat minder snel stil bij zijn eigen gedrag", zegt Hannie Besseling, programmaleider Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek bij Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Voorlichting over dode hoek

Na het bekijken van een korte voorlichtingsvideo gaf 67 procent aan het eigen gedrag waarschijnlijk aan te passen. Ook denkt 84 procent dat lessen over de dode hoek op school helpen om ongelukken te voorkomen.

Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland (VVN) vragen donderdag tijdens de Nationale Blijf uit de Dode Hoek Dag extra aandacht voor veilig gedrag rond grote voertuigen. Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen daar al les over via Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek.