OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bijna iedereen kent de dode hoek, maar twee derde kiest toch onveilige plek

Verkeer

Vandaag, 09:46

Veel Nederlanders denken dat ze weten hoe ze veilig uit de dode hoek van een vrachtwagen blijven. 82 procent denkt te weten wat veilig is. Maar bij een situatie met een stilstaande vrachtwagen kiest slechts 32 procent de veilige plek, blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Bijna iedereen kent de term dode hoek: 96 procent van de Nederlanders. Toch kiezen veel mensen verkeerd als ze een situatie met een vrachtwagen bij een stoplicht te zien krijgen. 68 procent kiest een onveilige plek, bijvoorbeeld naast de cabine of voor de vrachtwagen.

Zo blijf je uit de dode hoek

TLN en VVN geven twee simpele regels:

  • Blijf altijd rechts en ruim achter grote voertuigen.

  • Houd minimaal 3 meter afstand rondom grote voertuigen.

"Iedereen denkt dat hij de dode hoek kent. Maar juist dát vertrouwen kan gevaarlijk zijn. Wie denkt dat hij weet hoe het werkt, staat minder snel stil bij zijn eigen gedrag", zegt Hannie Besseling, programmaleider Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek bij Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Voorlichting over dode hoek

Na het bekijken van een korte voorlichtingsvideo gaf 67 procent aan het eigen gedrag waarschijnlijk aan te passen. Ook denkt 84 procent dat lessen over de dode hoek op school helpen om ongelukken te voorkomen.

Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland (VVN) vragen donderdag tijdens de Nationale Blijf uit de Dode Hoek Dag extra aandacht voor veilig gedrag rond grote voertuigen. Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen daar al les over via Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.