De weg is weer gestrooid en hierom is het dan slim om je auto te wassen

De afgelopen dagen is er alweer gestrooid op wegen. Hartstikke fijn tegen de gladheid, maar strooizout is wel schadelijk voor je auto. Dus doe je er goed aan om zo snel mogelijk door de wasstraat te rijden.

Tijdens het rijden hecht het gestrooide zout zich aan verschillende onderdelen en oppervlakken van je auto. Als je het niet op tijd verwijdert, kan het je auto zelfs beschadigen. Dit is waarom:

1. Het bevordert roestvorming

Een nadelige eigenschap van strooizout is dat het roestvorming bevordert. Vooral als de lak van je auto al is beschadigd, kan er sneller meer roest ontstaan. Maar ook de wielkasten zijn gevoelig voor roest. En laat daar nou net het meeste strooizout in terechtkomen.

2. Het droogt rubber uit

Strooizout droogt ook de rubberen onderdelen van een auto uit, zoals de banden of strips. Er kunnen door het zout zelfs gaten in ontstaan, waardoor de onderdelen sneller slijten.

3. Het vreet metaal aan

Ook andere onderdelen zijn niet veilig voor het agressieve strooizout. Het vreet namelijk ook de lichtmetalen onderdelen van je auto aan, zoals de velgen of het merklogo. Net als bij de lak geldt ook hier dat kleine beschadigingen zullen leiden tot meer schade.

4. Het tast sensoren aan

Achteruitrijcamera's, parkeersensoren: moderne auto's zijn tegenwoordig voorzien van talloze technische snufjes om jou te helpen veilig te rijden én te parkeren.

Maar deze rijhulpjes werken alleen dankzij sensoren aan de buitenkant van je auto. En ook zijn gevoelig voor het opspattende strooizout. Zo kunnen ze op hol slaan, waardoor jij onbedoeld wordt gewaarschuwd voor gevaar of juist helemaal niet.

Strooizout kan dus flink wat ellende veroorzaken bij je auto. Toch is het goed om te weten dat vooral oude auto's risico lopen op schade. Nieuwere auto's zijn veel minder gevoelig voor roestvorming, maar ook die kunnen nog steeds door zout worden aangetast.

Bodemreiniging

Wie zijn auto laat wassen in een wasstraat, doet er goed aan om te kiezen voor een wasprogramma met bodemreiniging. Hierdoor kan het zout dat zich in de wielkasten of aan de bodemplaat heeft gevestigd goed worden weggespoeld. Een bodemreiniging kan schadelijk zijn voor oudere auto's als dit met hoge druk gebeurt, maar de meeste wasstraten voeren tegenwoordig een bodemreiniging uit met lage druk.