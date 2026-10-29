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Dit is volgens de ANWB de beste tweedehands auto van Nederland

Dit is volgens de ANWB de beste tweedehands auto van Nederland

Verkeer

Gisteren, 21:36

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Wie op zoek is naar een betrouwbare tweedehands auto, kan volgens de ANWB het beste kijken naar de Kia Niro. Het model is uitgeroepen tot ANWB Occasion van het Jaar 2027. Volgens de jury blinkt de auto uit in betrouwbaarheid, betaalbaarheid, ruimte en comfort.

De verkiezing richt zich op tweedehands auto's die veel waar voor hun geld bieden. De Kia Niro uit de bouwjaren 2016 tot en met 2022 kwam als winnaar uit de bus. Volgens de Wegenwacht is het model zeer betrouwbaar. Ook biedt de auto voldoende ruimte voor gezinnen en is hij comfortabel tijdens langere ritten.

Deze auto's vielen ook in de prijzen

Naast de Kia Niro bereikten ook de Mazda CX-5 en Dacia Duster de finale. De jury, bestaande uit een ANWB-expert, een medewerker van de Wegenwacht en autojournalisten, beoordeelde de auto's op onder meer veiligheid, onderhoudskosten, betrouwbaarheid en prijs-kwaliteitverhouding.

De Kia Niro won uiteindelijk unaniem. Volgens de ANWB komt dat vooral doordat de auto op meerdere onderdelen goed scoort. Het model is bovendien verkrijgbaar als hybride, plug-inhybride en volledig elektrische auto.

De ANWB berekende de maandelijkse kosten van de hybride Kia Niro op 526 euro. Voor de Mazda CX-5 is dat 561 euro en voor de Dacia Duster 535 euro.

Door Redactie Hart van Nederland
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