Deel van de middag geen treinen tussen Dordrecht en Roosendaal

Vanaf 12.00 uur rijden er zondag geen treinen meer tussen Dordrecht en Roosendaal. De NS laat weten dat er herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naar verwachting kan het treinverkeer rond 15.00 uur weer op gang komen.

Voor reizigers richting Bergen op Zoom en Vlissingen betekent dit omrijden via Breda. De NS geeft aan dat dit zo’n dertig minuten extra reistijd oplevert.

Stroomstoring legt ook Zutphen plat

Niet alleen in Zuid-Holland en Brabant is er hinder. Ook in Gelderland rijden er zondag geen treinen van en naar Zutphen. De oorzaak is een stroomstoring. Volgens de NS duurt dit waarschijnlijk tot het begin van de middag.

Om reizigers toch op weg te helpen, zet de NS beperkt bussen in tussen Vorden, Zutphen en Apeldoorn. Het advies is om rekening te houden met langere reistijden en drukte onderweg.

ANP