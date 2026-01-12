Code geel om dichte mist in noorden

In het noorden van het land kan het maandagavond en dinsdagochtend plaatselijk erg mistig zijn. Het KNMI heeft voor Friesland, de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied code geel afgegeven. Volgens het weerinstituut kan het zicht lokaal afnemen tot minder dan 200 meter.

De waarschuwing is om 22.00 uur ingegaan en geldt vooralsnog tot het middaguur op dinsdag. In de video hierboven wordt uitgelegd wanneer je je mistlampen moet gebruiken.