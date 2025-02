Chaos op de weg: meerdere snelwegen dicht door ongelukken

Weggebruikers die van Eindhoven naar Den Bosch moeten, kunnen hun reis beter uitstellen tot na de ochtendspits. De A2 richting Den Bosch is bij knooppunt Ekkersweijer afgesloten door een ongeluk. Rijkswaterstaat (RWS) waarschuwt voor flinke files rond Eindhoven en verwacht ook drukte op omleidingsroutes.

In de nacht van woensdag op donderdag, rond 02.30 uur, kwam een asfalteringsmachine los van een dieplader en belandde in de vangrail. De afhandeling hiervan duurt volgens RWS naar verwachting tot 10.00 uur. Verkeer wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via de A58 en A65.

Op de A2 bij Boxtel is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken richting Eindhoven zijn dicht, waardoor de reistijd vanaf Vught met drie kwartier is toegenomen.

Problemen ook op A30 en A4

Op de A30 richting Ede is de weg vanaf Barneveld afgesloten door een ongeluk met meerdere voertuigen. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer opengaat. De A30 verbindt de A1 met de A12. Verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn. In de richting van Barneveld is ook een ongeluk gebeurd, waardoor de rechterrijstrook is afgesloten.

Ook het verkeer op de A4 richting Amsterdam moet rekening houden met een vertraging van ongeveer honderd minuten. Bij knooppunt Badhoevedorp zijn door een ongeluk twee rijstroken dicht. Deze worden naar verwachting rond 09.15 uur weer vrijgegeven.

Hart van Nederland/ANP