Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, amper vervangende bussen

Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, amper vervangende bussen

Verkeer

Vandaag, 07:12 - Update: 3 uur geleden

Tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen treinen door uitgelopen werkzaamheden bij Vught, meldt spoorbeheerder ProRail. Het werk aan het spoor had eigenlijk maandagochtend om 05.00 uur klaar moeten zijn, maar de spoorbeheerder meldt problemen bij het onder spanning brengen van de bovenleidingsgroepen.

Daardoor ligt het treinverkeer op meerdere trajecten stil. Niet alleen tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen treinen, ook de verbindingen Den Bosch–Boxtel en Den Bosch–Tilburg zijn getroffen.

ProRail en NS waarschuwen reizigers

ProRail zegt er hard aan te werken om het probleem op te lossen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren. Reizigers krijgen het dringende advies om voor vertrek de reisplanner te checken.

Omreizen via Arnhem is volgens de NS "nauwelijks mogelijk" omdat ook daar werkzaamheden plaatsvinden tussen Arnhem Centraal en Driebergen-Zeist. Bovendien zijn "amper" vervangende bussen te krijgen, omdat de uitloop onverwacht kwam. NS raadt reizigers aan de reis uit te stellen.

Door Redactie Hart van Nederland

