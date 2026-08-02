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Botlektunnel bij Rotterdam dicht na ongelukken

Verkeer

Vandaag, 19:37

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De Botlektunnel is in de richting Rotterdam volledig afgesloten, na twee ongelukken die niet op dezelfde plek gebeurden. Eerst raakte een auto in de slip en belandde op zijn zijkant. Even later botsten drie voertuigen op elkaar, twee raakten zwaar beschadigd.

Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Volgens een correspondent ter plaatse is er in ieder geval een gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Nu wordt geprobeerd de weg weer vrij te krijgen, zodat auto's weer over dit deel van de A15 kunnen rijden.

Door Redactie Hart van Nederland
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