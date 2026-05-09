Boot brengt Utrechtse supermarkt voortaan de voorraad

Bijzonder transport in de binnenstad van Utrecht: supermarkt Boon’s krijgt de voorraad voortaan via het water geleverd. Door strengere milieuregels en beperkingen voor zwaar verkeer in het centrum moest de supermarkt op zoek naar een alternatief.

Horecazaken worden al langer per boot bevoorraad, maar voor een supermarkt is het een primeur. Volgens eigenaar Nawin Harpal werd laden en lossen met vrachtwagens steeds lastiger door de kwetsbare werfkelders en strengere uitstootregels.

Bevoorrading over het water is voor de Utrechtse horeca al normaal, maar voor de supermarkt bleek het een flinke uitdaging. Het heeft namelijk 1,5 jaar geduurd om de boot helemaal gereed te maken. Door strenge regels rond gekoeld vervoer moest speciaal een koelsysteem worden gebouwd. Daarmee keert een eeuwenoude traditie terug in de Domstad, waar goederen al sinds de 12e eeuw via de grachten werden vervoerd.

In bovenstaande video zie je hoe dit eruit ziet.