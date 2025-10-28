Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ANWB: drukste ochtendspits van dit jaar, ruim 1100 kilometer file

ANWB: drukste ochtendspits van dit jaar, ruim 1100 kilometer file

Verkeer

Vandaag, 08:09 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Rond 08.00 uur dinsdagochtend stond het verkeer in Nederland flink vast: in totaal stond er meer dan 1100 kilometer file. Daarmee spreekt de ANWB van de zwaarste ochtendspits van dit jaar. Alleen tijdens enkele avondspitsen eerder dit jaar was het nog drukker op de weg.

Met name een aantal files rondom Rotterdam, waar enkele verkeersongevallen plaatsvonden, draagt flink bij aan de vertraging. Daar staat het flink vast op de A4, A15 en de A16.

"Ook zien we veel lange dagelijkse files in Noord-Brabant en in Gelderland", aldus een woordvoerster. Zij noemt de regen en het einde van de herfstvakantie als andere oorzaken voor de enorme drukte op de weg. Daarnaast is het op dinsdag vaker druk op de weg.

Ongelukken

Rijkswaterstaat maakte eerder dinsdag al melding van de ongelukken bij Rotterdam. Op de A16 bij Capelle aan den IJssel gebeurde in beide richtingen een ongeluk. Deze verkeersdienst, die alleen de snelwegen registreert, meet ruim 600 kilometer file. De ANWB telt ook de N-wegen bij de vertragingen op.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.