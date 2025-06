ANWB: heel erg druk op de wegen, al ruim 800 kilometer file

"Het is heel erg druk op de wegen", meldt de ANWB rond 15.30 uur. Volgens de verkeersdienst staat er vrijdagmiddag ruim 800 kilometer file.

Ook Rijkswaterstaat ziet op veel plekken vertraging op de snelwegen, "onder meer door verschillende incidenten". Zo staat op de A2 door een ongeluk bijna 15 kilometer file tussen Vinkeveen en de Leidsche Rijntunnel, wat zo'n anderhalf uur vertraging oplevert.

Langs de A5 staat een auto in brand, meldt de veiligheidsregio. Een persoon is gewond geraakt en na behandeling door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Beelden van het incident zijn te zien in bovenstaande video.

De snelweg is dicht tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Raasdorp. Het verkeer kan omrijden via de A10 en de A4. De vertraging is ongeveer een half uur

ANP