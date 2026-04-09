Ambulance rukt met spoed uit, maar raakt zelf betrokken bij ongeluk

In Eindhoven is donderdag een ongeluk met een ambulance gebeurd. De ambulance, die met spoed onderweg was naar een melding, reed met hoge snelheid in op de flank van een auto op de Veldmaarschalk Montgomerylaan.

Door de klap werd de auto in het rondgeslingerd, waarna het voertuig een voetganger raakte. Dat meldt Omroep Brabant. De twee ambulancemedewerkers maakten zelf melding van het ongeluk, aldus de omroep. De brandweer, meerdere ambulances, en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De ambulance heeft flinke schade. De medewerkers van de ambulance zijn naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. De voetganger die werd geraakt door de auto, raakte gewond aan zijn voet en werd op straat behandeld, schrijft de omroep.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht.