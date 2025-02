Ambulance rijdt zich vast door gestolen verkeersborden in Veldhoven

Liefst 22 omleidingsborden zijn afgelopen week gestolen in het Brabantse Veldhoven. De gemeente deelt haar verbazing en ergernis op Facebook.

De borden waren geplaatst omdat de doorlopende straat Sondervick is afgesloten. Vorige week bleken alle 22 borden ineens verdwenen. Volgens de gemeente had de diefstal ernstige gevolgen kunnen hebben. Zo reed een ambulance tijdens een spoedrit zich vast, omdat de afsluiting niet meer duidelijk stond aangegeven. Onder het bericht geven meerdere mensen aan ook verkeerd te zijn gereden door het gebrek aan bewijzering.

"We begrijpen dat het vervelend is als een weg afgesloten is, maar het weghalen van borden brengt mensen in gevaar. We doen ons best om de situatie zo snel mogelijk te herstellen", aldus de gemeente.