Aangifte Rijswijk na stortvloed aan racistische berichten over inwoonster op poster

Een inwoonster van Rijswijk heeft volgens het stadsbestuur een "grote stroom aan racistische berichten en doodsverwensingen" over zich heen gekregen, nadat de gemeente een poster had verspreid waarop de vrouw te zien was. Het college van burgemeester en wethouders gaat aangifte doen bij de politie.

Voor een campagne over verkeersveiligheid werden in de stad posters opgehangen met daarop inwoners van Rijswijk "die zich inzetten voor veilig en prettig verkeer", zo schrijft het college. De slogan van de campagne luidt 'Maak van Rijswijk geen Racewijk'.

Op één van de posters is een vrijwilliger te zien van Welzijn Rijswijk. Zij zet zich bij die organisatie in voor kinderen uit achterstandswijken en is volgens het college "een zeer gewaardeerd gezicht" in de stad. Op de posters over verkeersveiligheid draagt ze een hoofddoek.

'Haatdragende berichten'

Op sociale media verschenen eerst "enkele haatdragende berichten" in reactie op de campagneposter, aldus het college. Vervolgens werden op X en Facebook "honderden berichten met een soortgelijke strekking" geplaatst. Volgens een woordvoerder van de gemeente nam de hoeveelheid berichten toe nadat een aantal gebruikers op X met een groter bereik had gepost over de campagne.

Wethouder mobiliteit Armand van de Laar neemt afstand van de reacties die hij online las. "Je kunt zeggen dat je dit soort anonieme opmerkingen beter kunt negeren, omdat je de daders anders alleen maar beloont met aandacht, maar dit grootschalige racisme mag je niet negeren. Dit is onlinegeweld en daar kunnen wij ons niet hard genoeg tegen uitspreken." Volgens het college onderschrijft Welzijn Rijswijk de stellingname van de gemeente.

Waar het college precies aangifte van gaat doen, moet volgens de woordvoerder nog worden besproken. "We gaan ons hier nog over laten adviseren." Volgens hem zitten er tussen de berichten zeker strafbare uitlatingen.