A9 bij Schiphol weer open: verkeer rijdt voorlopig over oud wegdek

De A9 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp is weer open voor verkeer. De snelweg was afgesloten omdat er afgelopen weekend schade ontstond tijdens werkzaamheden bij de Schipholbrug. Die afsluiting zorgde voor flinke drukte op de wegen rond Amsterdam. Nu is een oud stuk weg weer in gebruik genomen.

Het oude wegdek van de Schipholbrug, dat eerder als bouwterrein werd gebruikt, is in de nacht van dinsdag op woensdag geschikt gemaakt voor verkeer. Zo werd onder meer nieuwe belijning aangebracht. De komende periode rijdt het verkeer over dit oude wegdek. Daardoor is het beschadigde brugdeel vrijgekomen, zodat daar herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

ANP