A7 afgesloten vanwege stier op de snelweg

Verkeer

Vandaag, 17:29 - Update: 38 minuten geleden

Link gekopieerd

De A7 richting Hoorn was zondagavond bij Wijdewormer dicht vanwege een stier op de snelweg. 'We halen geen oude koeien uit de sloot, maar proberen er juist één weg te halen', schrijft Rijkswaterstaat op X.

'Een veearts is onderweg om de koe bij de horens te pakken', laat Rijkswaterstaat vervolgens weten. Vanaf Amsterdam richting het noorden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De weg was afgesloten tussen Zaanstad-t Kalf (2) en Wijdewormer (3), inmiddels is één rijstrook weer open.

Weginspecteur Stefan plaatst ook foto's van de koe op X:

Rond 18.30 laat Rijkswaterstaat weten dat de stier gevangen is. 'De stier zit in de trailer en gaat veilig terug naar de boerderij.'

Door Redactie Hart van Nederland

