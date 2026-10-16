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A15 bij Rotterdam deels dicht: werkzaamheden zorgen voor extra reistijd

Verkeer

Vandaag, 06:46

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Automobilisten op de A15 bij Rotterdam moeten vanaf vandaag rekening houden met forse verkeershinder. Rijkswaterstaat begint vanavond met werkzaamheden aan de snelweg, waardoor delen van de parallelbaan richting de Maasvlakte tijdelijk worden afgesloten.

De eerste afsluitingen gaan vrijdagavond om 21.00 uur in bij Rotterdam-Zuid en Hoogvliet. Het versleten asfalt wordt vervangen, waardoor steeds een deel van de weg dichtgaat. Verkeer wordt omgeleid en weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Vooral doordeweeks kan de vertraging flink oplopen, in sommige gevallen tot wel een uur. De werkzaamheden duren in totaal tien dagen.

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