31 keer rond de aarde: zo lang stonden we vorig jaar in de file

Verkeer

Vandaag, 08:25

Niemand zit erop te wachten, maar wie de weg op gaat ontkomt er vaak niet aan: filerijden. Vorig jaar stonden automobilisten in Nederland samen ongeveer 1,2 miljoen kilometer in de file. Dat is ongeveer 31 keer rond de aarde.

Het aantal files nam opnieuw toe. In 2025 waren er 3 procent meer files dan een jaar eerder. In totaal werden ruim 450.000 files gemeld. Samen duurden die opstoppingen bijna 12 jaar, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van Rijkswaterstaat.

Waarom steeds meer files?

Volgens de ANWB ligt een belangrijk kantelpunt in de coronaperiode. In die tijd kwamen er veel extra auto's bij op de weg. Veel mensen vermeden het openbaar vervoer en kozen vaker voor de auto.

Dat effect is nog steeds merkbaar. De afgelopen 5 jaar staan automobilisten duidelijk vaker in de file dan vóór de pandemie.

De meeste files ontstaan simpelweg door drukte tijdens de spits. Dat was in 2025 goed voor 70 procent van alle files. Automobilisten stonden daardoor samen ruim 850.000 kilometer in de file. Werkzaamheden zorgden voor ongeveer 3 procent van de files en ongevallen voor zo'n 1 procent.

Deze wegen waren het drukst

De meeste files stonden op trajecten tussen Utrecht en Den Bosch en tussen Utrecht en Den Haag. Vooral op dinsdagen en donderdagen liep het verkeer flink vast.

De drukste dag van het jaar was 17 april. Die donderdag stond er in totaal 760 uur file, met op het hoogtepunt ongeveer 1200 kilometer file tegelijk.

Dat had meerdere oorzaken. Het was het begin van een lang paasweekend en in delen van het land startte ook de meivakantie. Veel mensen gingen bijvoorbeeld naar het festival Paaspop of trokken eropuit, bijvoorbeeld naar de Keukenhof om tulpen te bekijken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

