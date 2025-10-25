Meer dan 100 kilometer file, Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukkere spitsen

Op de Nederlandse snelwegen staat zaterdagmiddag meer dan honderd kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de weersomstandigheden, terugkerend vakantieverkeer en diverse werkzaamheden.

Tot maandag 05.00 uur is de A9 in de buurt van Amsterdam in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9.

Dit weekend is ook de A13 richting Delft dicht tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Bij knooppunt Terbregseplein wordt de A16 verbonden met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe snelweg A16 Rotterdam gaat maandag open in noordelijke richting.

Drukkere avondspitsen

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om vanaf maandag rekening te houden met drukkere avondspitsen, omdat dit weekend de wintertijd ingaat en het daardoor eerder donker wordt. Weggebruikers krijgen het advies extra alert te zijn, de rijstijl aan te passen en meer afstand te houden.