Unieke gitaren van Maroen gestolen bij inbraak: 'Bizar dat mensen dit doen'

Al van jongs af aan is muzikant Maroen Franse bezig met muziek. Sinds 1998 runt hij een studio, die hij zowel privé gebruikt als verhuurt aan andere artiesten. Vorig jaar liet hij de studio nog verbouwen, om ook een nieuwe generatie muzikanten aan zich te binden. Juist daar ging het vrijdagavond 9 januari mis: inbrekers namen drie gitaren mee.

Volgens Maroen gaat het om zeer bijzondere instrumenten. Zo werd een zevensnarige gitaar gestolen met een unieke print, gesigneerd door gitarist Steve Vai, zijn grote 'guitar hero'. De gitaar vertegenwoordigt niet alleen een financiële waarde van zo'n 13.000 euro, maar heeft ook een enorme emotionele waarde. Maroen studeerde als tiener in Amerika en gebruikte deze gitaar daar veel.

Onvervangbare gitaren

Daarnaast verdween een gitaar die is gesigneerd door alle leden van de Amerikaanse rockband Kiss. Omdat een van de bandleden inmiddels is overleden, kunnen die handtekeningen nooit meer opnieuw worden gezet. Ook is een gitaar meegenomen die ooit door The Beatles is gebruikt tijdens een opname.

De totale schade schat Maroen op ongeveer 25.000 euro. "Ik vermoed dat de gitaren zijn gestolen om door te verkopen, maar dat zal niet makkelijk zijn. De instrumenten zijn zeer herkenbaar en alle gitaarwinkels in Nederland, België en Duitsland zijn ingelicht", zegt hij tegen Hart van Nederland. De diefstal maakt hem vooral boos, omdat de gitaren door hun unieke kleur en geschiedenis niet te vervangen zijn. Ze werden bovendien gebruikt voor verschillende muziekgenres, waardoor artiesten nu moeilijker aan hun projecten kunnen werken. Toch blijft Maroen strijdvaardig: "Stil blijven staan is geen optie."