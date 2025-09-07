Spareribdrive voor zieke Sara haalt 50.000 euro op

Wat begon als een ludieke actie om met vrienden spareribs te eten, is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement met een missie. Dit jaar rijdt de spareribtour voor de 10-jarige Sara, die lijdt aan de zeldzame spierziekte Lama2-MD. De tour wil 40.000 euro ophalen voor stichting Voor Sara, die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte. En dat lukte.

De tour ontstaat zo'n zes jaar geleden vertelt Cas Kunst. Een vriend van hem vroeg om wat mensen op te trommelen naar zijn restaurant om onbeperkt spareribs te eten. "Ik stond uiteindelijk met tachtig man voor z'n deur", vertelt Kunst lachend. Sindsdien is het een jaarlijks evenement geworden: een tour en spareribs eten.

Elk jaar werd het groter en uiteindelijk moest het verplaatst naar een groter restaurant. In het derde jaar deden er zoveel mensen mee dat Kunst er een goed doel aan wilde koppelen.

Zeldzame spierziekte

Dit jaar rijden ze voor de 10-jarige Sara. Ze heeft de zeldzame spierziekte Lama2-MD waar geen behandeling en/of medicijn is. Bram Verbrugge, de vader van Sara, heeft daarom samen met zijn vrouw de stichting Voor Sara opgericht. "De dokters vertelden ons dat er geen onderzoek is gedaan naar Sara's ziekte en daarom ook geen behandeling is. Dat was voor ons een enorme klap."

Dankzij de stichting is inmiddels internationaal wetenschappelijk onderzoek gestart, maar er is nog veel nodig om in de toekomst meer resultaat te boeken.

Lama2-MD is een zeldzame en ernstige spierziekte waarbij kinderen vaak niet zelfstandig kunnen lopen, eten of ademen. In Nederland zijn er maar 30 patiënten.

Kunst wil met de Spareribtour zoveel mogelijk geld ophalen voor de stichting. "Ons doel is 40 duizend euro, daar beginnen we nu al dichtbij in de buurt te komen." In een van de sportauto's zit ook Sara, naast Kunst. Ze rijdt een stukje van de tour mee "Maar stapt halverwege even uit om in de middag te kunnen rusten", vertelt vader Bram. "Dan kan ze aan het einde van de dag er wel bij zijn als de groep aankomt in Dordrecht."

Het doel van 40.000 euro werd ruimschoots gehaald: de teller stond uiteindelijk op 50.000 euro.