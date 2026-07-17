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Gert is niet weg te slaan uit de wasstraat: elke dag, soms twee keer

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 21:34

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Een wasbeurt is voor de meeste automobilisten iets wat af en toe gebeurt. Voor Gert Kousemaker uit Schiedam is het bijna dagelijkse kost. De 60-jarige reed in nog geen 10 jaar tijd maar liefst 2750 keer met auto door dezelfde wasstraat. Soms doet hij dat zelfs twee keer op één dag.

Met een abonnement op de wasstraat kan Gert zo vaak gaan als hij wil en daar maakt hij gretig gebruik van. Dat is ook terug te zien aan zijn blinkend witte Suzuki, die er na al die jaren nog altijd piekfijn uitziet. Zijn bijzondere gewoonte bleef ook de medewerkers van BOB Autowas niet onopgemerkt. Reden om hun stadsgenoot in het zonnetje te zetten: "Gert maakt meer uren dan de gemiddelde werknemer van de wasstraat."

Hoe Gert aan dit opvallende aantal wasbeurten komt, zie je in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland
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