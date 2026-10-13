Meer kansen op antwoorden voor families van vermisten op zee

Na 46 jaar is de kotter gevonden waarop Edwins 14-jarige broer Pietje verdween. De vondst betekent veel voor de nabestaanden, maar zulke zoektochten zijn volgens Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten door talloze regels praktisch verboden. BBB-Kamerlid Femke Wiersma wil daar met twee moties verandering in brengen.

Edwin was zelf nog een kind toen de Belgische kotter Hosanna in 1980 van de radar verdween. Aan boord waren vijf bemanningsleden, onder wie zijn broer Pietje. Jarenlang ontbrak ieder spoor van het schip en zijn opvarenden, tot nu. "Dat eet een gezin op, je krijgt geen antwoorden, maar alleen maar meer vragen."

De verdwijning van de kotter riep veel vragen op.

Duik bij Dover

Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten zet zich in om zulke families antwoorden te geven en hielp ook bij de zoektocht naar de Hosanna. Na onderzoek in de archieven bleek het wrak van de Hosanna waarschijnlijk in de buurt van Dover te liggen. Een Engels duikteam ging het water in en uiteindelijk werd aan de hand van videobeelden en opgedoken spullen bevestigd dat de Hosanna was gevonden.

De vondst maakt veel los bij de familie. "Het is heel dubbel, je bent natuurlijk heel blij, maar ook de gedachte 'Wat hebben die mensen meegemaakt?' gaat door je heen."

Passen regels vinden

Zulke antwoorden wil de stichting ook andere families geven, maar in Nederland is het op dit moment alleen onder heel specifieke omstandigheden toegestaan om met duikers te zoeken naar vermisten. Ze mogen bijvoorbeeld niet dieper duiken dan 30 meter, terwijl de Hosanna op ongeveer 55 meter diepte werd gevonden.

BBB-Kamerlid Femke Wiersma vraagt daarom om aparte, passende regels voor gespecialiseerde vrijwillige duikers en studenten maritieme archeologie. Daarmee hoopt ze dat zoektochten en praktijkonderwijs onder water zo veilig mogelijk blijven.