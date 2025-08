Rotterdamse Thea en Chris zijn onmisbaar als 'keukenprinsessen van wijk'

Minder hulp en minder zorg. Dat is wat meer dan de helft van de ouderen in ons land ervaart in de zomermaanden wanneer vrienden en familieleden op vakantie zijn, zo blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Ouderfonds vorig jaar. Juist in deze periodes zijn initiatieven die ouderen en kwetsbaren ontlasten dus extra welkom en dat weten Thea Visser (67) en Chris van der Gaag (61) maar al te goed.

Al jarenlang zorgen zij vrijwillig op elke dinsdag voor kant en klare gezonde maaltijden voor zo'n 120 ouderen in de wijk, van pan tot deur, en worden daarom ook wel de 'Keukenprinsessen van Overschie' genoemd.

"Ik ken Chris als vrijwilliger bij de huiskamer, waar zij eerst heeft gewerkt en na haar pensioen als vrijwilliger aan de slag is gegaan. We bepalen samen het menu en halen de ingrediënten op. Mensen betalen 4 euro per maaltijd en we willen ook dat het zo goedkoop mogelijk blijft want het moet wel betaalbaar blijven", vertelt Thea.

Thea bedacht de bezorgmaaltijden in de coronatijd. "Toen moest de huiskamer dicht en toen zat ik na te denken over wat wel mogelijk was om mensen te helpen. Dat bleek dus het maken van maaltijden. We zijn er van 08.30 uur tot 18.00 uur mee bezig en om 14.00 uur zijn de maaltijden klaar en worden ze bezorgd. Het geeft ons ook veel voldoening want veel mensen vinden het een fijn moment om even een klein praatje te maken."