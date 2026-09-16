Buurvrouw voert duiven, Lydia's auto zit onder: 'Kakschade van hier tot Tokio'

Lydia de Boer woont al 44 jaar op dezelfde plek in Rotterdam en heeft nooit problemen gehad met haar invalideparkeerplek in de straat. Tot tweeënhalf jaar geleden, toen haar auto opeens onder de duivenpoep zat. Een nieuwe parkeerplek kost 250 euro en dat vindt Lydia niet eerlijk. Volgens haar ligt de oorzaak bij de stichting van haar buurvrouw die van de gemeente een ontheffing op het voerverbod heeft gekregen.

"Mensen zeggen weleens 'Ly moet je je auto niet wassen?' maar dat heb ik dan vaak de dag ervoor nog gedaan," laat Lydia aan Hart van Nederland weten. Omdat Lydia slecht ter been is, is ze afhankelijk van de invalideparkeerplek in haar straat.

Duiven worden gelokt met voer

Sinds 2023 mag Stichting Stadsduif in bepaalde gevallen duiven voeren. Het gaat om duiven die gewond zijn of van wie de poten verstrikt zijn geraakt in draadjes of haren. Met voer worden de dieren gelokt, zodat ze kunnen worden geholpen.

Maar volgens Lydia komen daar ook andere duiven op af. "De duiven zijn slim, die gaan de boom in boven mijn auto, en wachten tot ze eten krijgen. Ik zit met kakschade van hier tot Tokio."

De gemeente Rotterdam laat weten dat het voeren alleen gericht mag gebeuren om gewonde duiven te helpen. "Het is dus absoluut niet zo dat de stichting in het wilde weg duiven voert en dat op hun voederwijze massa's duiven afkomen." Volgens de gemeente zijn de duiven waar Lydia last van heeft waarschijnlijk niet de gewonde duiven die door de stichting worden gevoerd. De gemeente heeft daar geen onderzoek naar gedaan.

Als Lydia ziet dat de stichting zich niet aan de regels houdt en ook andere duiven voert, hoort de gemeente dat graag. De gemeente zegt dan met de stichting in gesprek te gaan.

Nieuwe parkeerplek kost 250 euro

Vanwege de duivenpoep wil Lydia een andere invalideparkeerplek. De gemeente Rotterdam liet haar weten dat een nieuwe parkeerplek haar 250 euro kost. Dat kan Lydia helemaal niet betalen. "Ik ben 75 jaar en heb een AOW'tje."

De gemeente laat in een reactie weten dat de vraag over de parkeerplaats nog in behandeling is.