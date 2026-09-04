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Bruiloft of begrafenis? Miranda en Michael gingen hierom met de rouwwagen naar het stadhuis

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:03

Geen witte bruidsjurk, vrolijke kleuren of opvliegende duiven op deze bruiloft. Miranda en Michael doen het helemaal anders. Zij geven elkaar het jawoord in Gothic-stijl, inclusief rouwwagen en ringen met doodshoofden. Hiermee zeggen zij op ludieke wijze gedag tegen het oude leven, voordat zij als getrouwd stel in het nieuwe stappen.

Het begon als een grap, vertelt Miranda. Maar gaandeweg begon het steeds meer te voelen als een symbolisch afscheid van het oude, ongetrouwde leven. Daarnaast is Miranda begrafenisonderneemster in haar werkzame leven, dus aan materiaal, zoals een rouwwagen, geen gebrek.

Beiden de dood in de ogen gekeken

Voor zowel Miranda als Michael heeft de dood niet zo'n zware lading. Ze omarmen het zelfs liever. Misschien wel omdat ze beiden de dood al een keer in de ogen hebben gekeken. Michael kreeg in 2024 een hartaanval toen hij in de auto zat en werd 26 minuten lang gereanimeerd door een politieagent in burger. Daarna heeft hij een aantal dagen in coma gelegen. Ook Miranda heeft het nodige meegemaakt, al gaat ze daar liever niet verder op in.

Hoe het er aan toeging op de bijzondere bruiloft van het stel zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland
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