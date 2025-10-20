Wildpoepende chauffeurs blijven probleem: poepsoap Ton in Ridderkerk duurt voort

Het lijkt haast wel of tegen de Ridderkerkse ondernemer Ton is gezegd dat hij letterlijk in de stront kan zakken, want hij zit inmiddels al acht jaar lang in een bizarre poepsoap. Vorig jaar kwam Hart van Nederland al bij hem langs, toen hij klaagde over vrachtwagenchauffeurs die bij zijn terrein hun behoefte doen. Nog steeds zit het terrein regelmatig onder de menselijke uitwerpselen, omdat chauffeurs noodgedwongen stoppen en er geen toiletvoorzieningen in de buurt zijn.

Je zou zeggen dat dit simpel op te lossen valt, bijvoorbeeld door een mobiel toilet te plaatsen of door een grote truckerstop te realiseren. Dit laatste is geprobeerd, maar doordat de partij die dit zou gaan bouwen (BP) zich terug heeft getrokken uit Nederland, lijkt die er nu voorlopig niet te komen. "Maar laat ze hier dan nu dixies neerzetten", briest Ton in inmiddels als we hem opnieuw spreken. Het is duidelijk: hij is er meer dan klaar mee.

Zijn vrouw heeft inmiddels maar een poster gemaakt met daarop foto's van meerdere 'cadeautjes', zoals ze de drollen gekscherend maar noemen. Een ludiek protest, maar het probleem blijft. Ton heeft al meerdere keren bij de gemeente aangeklopt, maar zonder resultaat. Er is nu een tijdelijk parkeerterrein voor vrachtwagens, maar dat zit dagelijks vol. En dus komen chauffeurs alsnog bij Ton voor de deur staan.

Vervelend

Verantwoordelijk wethouder Henk van Os erkent de problemen en snapt de irritaties van Ton maar al te goed. Wel ziet hij al effect van de tijdelijke parkeerplaats. "Het helpt wel, want anders zouden ze hier allemaal in de straten staan. We zien ook dat het heel druk is op de parkeerplaats met ook vrachtwagenchauffeurs die niet in dit gebied moeten zijn. Daar moeten we als gemeente wat aan doen, om die chauffeurs naar de plek van bestemming te krijgen.

Aan de mobiele toiletten wil hij niet beginnen, want dan zou de gemeente gedogen. Wel pleit hij ervoor om samen met ondernemers, zoals de transportbedrijven, tot oplossingen te komen. "Maar tot die tijd is er overlast en dat is heel vervelend."

Transport en Logistiek Nederland (TLN) staat namens de branche te springen om meer parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs en wijst op het grote tekort daaraan. Met name in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant zijn er bijzonder weinig plekken voor chauffeurs. Maar ook Zuid-Holland, waar Ridderkerk onder valt, komt zeker 300 plekken tekort. Chauffeurs moeten wettelijk gezien na 4,5 uur doorrijden verplicht pauze houden. Soms zoeken ze daarom, als ze aan die maximale tijd zitten, het eerste het beste plekje. Zoals dus bij Ton voor de deur. TLN wil actie van het Rijk, provincies en gemeentes om meer rustplekken voor professioneel chauffeurs te realiseren, zodat problemen zoals die in Ridderkerk minder voor zullen gaan komen.

'Los het op'

Ton krijgt bijval van Jeroen Rijsdijk, gemeenteraadslid voor de PvdA. Hij wil betere handhaving, naast natuurlijk een uitbreiding van het nu tijdelijke parkeerterrein. "Op het betrappen van chauffeurs valt moeilijk te handhaven, daar kan ik inkomen. Maar er kan ook gehandhaafd worden het illegaal parkeren. Je mag hier niet overnachten. De wethouder geeft aan dat hier geen capaciteit en prioriteit voor is. Dat vind ik vreemd."

Rijsdijk voelt ook wel wat voor de mobiele toiletten. "De gemeente zegt dan dat ze gaan gedogen. Maar door niet te handhaven doe je dat ook. Los het probleem voor deze ondernemer op door een aantal dixies te plaatsen en maak vaart met het uitbreiden van die tijdelijke parkeerplaats."