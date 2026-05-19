Thomas vindt redders terug na horrorvakantie op Kos: 'Die rit heeft mijn leven gered'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:01

Thomas Edelman uit Numansdorp heeft na jaren eindelijk het Nederlandse echtpaar gevonden dat zijn leven redde na een zwaar scooterongeluk op het Griekse eiland Kos. Nadat Hart van Nederland eerder aandacht besteedde aan zijn oproep, meldden Dieke en Jos Geerlings zich. Dinsdagavond ontmoeten Thomas en zijn redders elkaar voor het eerst sinds het heftige ongeluk in 2018.

Thomas was destijds met vrienden op vakantie op Kos toen het misging. Door een defect aan zijn scooter werd hij door een glazen pui geslingerd. Hij verloor liters bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Omdat er geen ambulance beschikbaar was, twijfelden Dieke en Jos geen moment en namen zij de zwaargewonde Thomas mee in hun huurauto.

Bebloed shirt en handdoek

Het echtpaar dacht na het ongeluk nog vaak aan Thomas terug. "We hebben ons altijd afgevraagd hoe het met hem is afgelopen", vertelt Dieke aan Hart van Nederland. "We vonden zelfs nog een bebloed shirt en een handdoek in de auto. Die wilden we eigenlijk nog teruggeven." Ook Thomas keek al die jaren terug op het bijzondere moment. "Ik ben ontzettend blij dat ze zich hebben gemeld", zegt hij. "Juist nu ik zoveel sport, besef ik hoeveel geluk ik heb gehad. Ik wil hen vooral bedanken voor wat ze voor mij hebben gedaan."

Na een lange revalidatie herstelde Thomas volledig van zijn zware verwondingen. Inmiddels traint hij voor de marathon van Rotterdam en kan hij zijn linkerarm, waarvan artsen dachten dat hij die nooit meer goed zou kunnen gebruiken, weer normaal bewegen.

Door Redactie Hart van Nederland

