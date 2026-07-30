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Chris (91) neemt afscheid van levenswerk: miniatuurkerk krijgt nieuw thuis

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 21:54

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Na 25 jaar bouwen was de miniatuurversie van de Nieuwe Kerk van de inmiddels 91-jarige Chris van der Swan in 1987 eindelijk af. De kerk bestaat uit 100.000 steentjes en stond tot vandaag in de achtertuin van Chris in Nootdorp. Vandaag verhuist het bijzondere bouwwerk naar de Hortus Botanicus in Delft, omdat Chris het kunstwerk op zijn oude dag niet meer goed kan onderhouden.

De verhuizing is heel bijzonder. "De hele straat is afgezet," vertelt buurman Peter van Zee aan Hart van Nederland. "Het is belangrijk dat dit stukje erfgoed zorgvuldig verplaatst wordt," aldus de buurman.

Het kunstwerk wordt vanuit de achtertuin van Chris in Nootdorp verplaatst naar de Hortus Botanicus, de botanische tuin van Delft. "Bouwkundestudenten aan de TU Delft gaan de kerk in de tuin onderhouden. Chris is daar heel blij mee."

Verhuizing kost duizenden euro's

De verhuizing kost in totaal duizenden euro's. Chris heeft daarom met een crowdfunding al meer dan 47.000 euro opgehaald. De inzamelingsactie loopt nog, want naast de Nieuwe Kerk hoopt Chris ook nog een mooie plek te vinden voor de miniatuurversie van de Oude Kerk.

Door Redactie Hart van Nederland
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