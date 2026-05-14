'Schiet maar': held Anthony grijpt twee keer in bij overval en wordt beloond

Tot twee keer toe stond de 41-jarige Anthony oog in oog met een dief, en beide keren aarzelde hij geen seconde. Voor zijn optreden kreeg hij bloemen van de burgemeester van Leiden en de wijkagent. "Deze bloemen zijn meer dan verdiend."

De eerste keer dat de Zuid-Afrikaanse Anthony in actie kwam, is inmiddels al twee jaar geleden. Toen wist hij twee overvallers te achtervolgen en recent werkte hij opnieuw iemand tegen de grond. "De jongen trok zijn pistool en zei: 'Ik ga schieten', en hij laadde het pistool", vertelt Anthony aan Omroep West.

Achtervolging

Op 13 september 2024 weten twee dieven elektronicawinkel CeX aan de Haarlemmerstraat in Leiden te overvallen. Anthony liep op dat moment samen met zijn partner door de stad, vertrouwde het niet en liep de winkel binnen. De twee zwart geklede mannen trokken een mes en een pistool en bedreigden het personeel. Daarna renden de twee overvallers met volle tassen de winkel uit.

Anthony zette de achtervolging in door de straat, totdat één van de jongens zich plots omdraaide en een pistool op Anthony richtte. "Ik ga schieten", riep de overvaller. Anthony liet zich niet intimideren: hij zag direct dat het om een nepwapen ging en zette de achtervolging voort. "Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika, ik ben gewend aan geweren." De politie heeft later met behulp van beeldmateriaal van Anthony de jonge jongens opgepakt.

Dief in Douglas

Begin mei dit jaar grijpt Anthony opnieuw in als hij samen met zijn vriendin in de Douglas loopt. Hij ziet hoe een man een grote parfumfles in zijn tas stopt en besluit de uitgang voor de dief te blokkeren. De verdachte probeert te ontsnappen, maar Anthony grijpt zijn pols. "Nadat ik zijn pols pakte, bood hij aan alles terug te zetten en weg te gaan", vertelt Anthony aan Omroep West.

Nadat winkelmedewerkers meerdere parfumflesjes uit de jaszakken van de man halen en de dief opnieuw probeert te vluchten, werkt Anthony hem met een stevige rugbytackle tegen de grond. Daarna kan de politie de man meenemen.

Bedankje

Zijn daden bleven niet onopgemerkt. Als waardering ontving hij bloemen van de burgemeester van Leiden en de wijkagent. Op social media omschrijft de agent hoe belangrijk zijn optreden is.