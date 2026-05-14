Bewoners uit Herkingen openen zelf dorpswinkel nadat supermarkt verdwijnt

In steeds meer kleine dorpen verdwijnen voorzieningen zoals supermarkten, bibliotheken en scholen. In Herkingen op Goeree-Overflakkee besloten inwoners daarom zelf in actie te komen: ze beginnen dan zelf maar een dorpswinkel.

Nadat de laatste supermarkt vorig jaar de deuren sloot, steken vrijwilligers nu samen de handen uit de mouwen voor de nieuwe dorpswinkel: D’n Durpswienkel.

'Ontmoetingsplek voor bewoners'

Volgens onderzoeker Suzan Christiaanse van de Rijksuniversiteit Groningen zorgt het verdwijnen van voorzieningen, zoals supermarkten, in kleine dorpen voor een groot gevoel van verlies. "Het is het dagelijkse ontmoetingsmomentje voor veel met name oudere bewoners. Daar komt iedereen samen.", zegt ze.

Om die sociale functie terug te brengen, steken inwoners van Herkingen de handen uit de mouwen. Initiatiefnemer Cornelis van Eck laat aan Hart van Nederland weten: "De dorpswinkel wordt volledig gerund door vrijwilligers en krijgt naast basisboodschappen ook een klein koffiehoekje." 19 mei moet de winkel open gaan.

