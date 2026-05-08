Intimidatie, spugen en geweld: overlast buurman flat Gouda loopt uit de hand

Intimidatie, geschreeuw, spugen en zelfs geweld. Bewoners van een flat aan de Statensingel in Gouda zeggen al jarenlang gebukt te gaan onder ernstige overlast van een buurman. Voor Rob en Annemijn Brand is de maat inmiddels vol. "Zelfs onze kinderen worden geïntimideerd", vertellen zij.

Volgens het stel begon het jaren geleden met geluidsoverlast, maar liep de situatie steeds verder uit de hand. Inmiddels zouden er tientallen meldingen zijn gedaan bij woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. Rob zegt zelfs twee klappen van de buurman te hebben gekregen.

Woonpartners Midden-Holland bevestigt bekend te zijn met de situatie aan de Statensingel. De corporatie stelt dat er periodes waren waarin langere tijd geen meldingen binnenkwamen. Daardoor was er volgens Woonpartners lange tijd geen sprake van "structurele overlast", wat nodig is voor zwaardere juridische stappen.

Sinds maart van dit jaar zijn opnieuw meerdere meldingen gedaan. Volgens Woonpartners Midden-Holland wijzen die op een verslechtering van de situatie. Daarom is een zogenoemd 'stop-gesprek' gevoerd met de huurder. Daarbij kreeg hij een laatste officiële waarschuwing. Als er opnieuw incidenten plaatsvinden, zegt de woningcorporatie gerechtelijke stappen te nemen.

Ook de politie zegt bekend te zijn met de situatie. "We nemen de meldingen die we ontvangen zeer serieus", laat de politie weten. Agenten hebben volgens de politie al meerdere keren opgetreden bij meldingen van onder meer geluidsoverlast en belediging.