Slechtziende Rita geweigerd door taxi om geleidehond Sterre: 'Ze moeten ons meenemen'

Rita de Jong is bijna volledig blind en kan alleen nog licht en donker onderscheiden. Ze is daarom vrijwel volledig afhankelijk van haar blindengeleidehond Sterre. Vorige week woensdag bestelde ze in Scheveningen een regiotaxi om haar en Sterre op te halen, maar die weigerde haar mee te nemen. Tot groot ongenoegen van Rita: "Ze zijn verplicht om ons mee te nemen."

Na een uur wachten weigerde de taxi Rita alsnog mee te nemen. De chauffeur zei allergisch te zijn voor haar geleidehond, terwijl Rita bij de reservering duidelijk had aangegeven dat ze samen met een hond reist. Dit is inmiddels de derde keer dat Rita wordt geweigerd en ze is er klaar mee. "Ik ken meerdere mensen die worden geweigerd, zelfs iemand die zijn hond niet meer meeneemt omdat hij dan wel mee kan", zegt ze.

Sinds 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en opgenomen in de wet. Volgens dit verdrag mogen mensen met een geleidehond niet worden geweigerd. Toch gebeurt dat nog regelmatig. Ook KNGF Geleidehonden en Assistentiehonden ontvangen meldingen van dit soort situaties, zowel bij taxi's als in winkels en restaurants.

In de bovenstaande video vertellen Rita en Monique Velten van KNGF Geleidehonden over waar mensen met een beperking nog meer tegenaan lopen bij het bestellen van regiotaxi's.