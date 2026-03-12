Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Slechtziende Rita geweigerd door taxi om geleidehond Sterre: 'Ze moeten ons meenemen'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:05

Link gekopieerd

Rita de Jong is bijna volledig blind en kan alleen nog licht en donker onderscheiden. Ze is daarom vrijwel volledig afhankelijk van haar blindengeleidehond Sterre. Vorige week woensdag bestelde ze in Scheveningen een regiotaxi om haar en Sterre op te halen, maar die weigerde haar mee te nemen. Tot groot ongenoegen van Rita: "Ze zijn verplicht om ons mee te nemen."

Na een uur wachten weigerde de taxi Rita alsnog mee te nemen. De chauffeur zei allergisch te zijn voor haar geleidehond, terwijl Rita bij de reservering duidelijk had aangegeven dat ze samen met een hond reist. Dit is inmiddels de derde keer dat Rita wordt geweigerd en ze is er klaar mee. "Ik ken meerdere mensen die worden geweigerd, zelfs iemand die zijn hond niet meer meeneemt omdat hij dan wel mee kan", zegt ze.

Sinds 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en opgenomen in de wet. Volgens dit verdrag mogen mensen met een geleidehond niet worden geweigerd. Toch gebeurt dat nog regelmatig. Ook KNGF Geleidehonden en Assistentiehonden ontvangen meldingen van dit soort situaties, zowel bij taxi's als in winkels en restaurants.

In de bovenstaande video vertellen Rita en Monique Velten van KNGF Geleidehonden over waar mensen met een beperking nog meer tegenaan lopen bij het bestellen van regiotaxi's.

Door Sterre Rekers

Lees ook

Blinde vrouw (77) twee keer in één maand overvallen, beroofd van blindengeleidestok
Blinde vrouw (77) twee keer in één maand overvallen, beroofd van blindengeleidestok
Blinden en slechtzienden kunnen dankzij speciale strook weg vinden naar Tweede Kamer
Blinden en slechtzienden kunnen dankzij speciale strook weg vinden naar Tweede Kamer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.