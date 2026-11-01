Pakketbezorger plast Haagse portiek onder: 'Dit haal je niet in je hoofd'

Wat doe je als pakketbezorger als je nodig moet en er geen wc binnen handbereik is? Dan pies je gewoon een portiek onder. Bewoners van een portiekflat in Den Haag stonden gek te kijken toen ze de beelden van de deurbelcamera bekeken. Een pakketbezorger zet een bestelling neer, gaat bovenaan de trap staan en doet even heerlijk zijn behoefte. Over de trap, de leuning en de muur.

"Dit is geen normaal gedrag, dit is gewoon goor." Laurentia laat het er niet bij zitten na het zien van de beelden. Het portiek is een gore bende. "Wat ik normaler zou vinden, is als ie in een hoekje zijn behoefte zou doen. Ook vreemd, maargoed. Dit is echt bizar." Ze neemt contact op met de bezorgdienst, maar belandt in een heen-en-weergemail.

Bezorger ruimt troep zelf op

Uiteindelijk komt de bezorger zelf zijn troep opruimen. Ook dat wordt gefilmd met de deurbelcamera. "Maar waarmee? Dit zijn huizen uit 1920. Heeft hij chloor gebruikt? Wat doet dat met de stenen en de voegen?" De bewoners, drie in totaal, willen geen excuses, maar een professionele reiniging.

"Wij zitten met een verontreinigde portiek. Dan krijg ik een mail over dat er trainingen zijn voor de bezorgers over gedragsaanpassingen, dat soort dingen. Maar dat willen we allemaal niet. We willen dat er naar het portiek gekeken wordt. Je ziet die plasvlek nog steeds."

Er zou een manager langskomen, maar die hebben de bewoners nog steeds niet gezien. De bezorgdienst was zondag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.