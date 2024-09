Nieuwe zelfhulpbox helpt jonge kinderen rouwen na verlies van broertje of zusje

Het verliezen van een broertje of zusje kan een diepe impact hebben op kinderen. Om hen en hun ouders te ondersteunen in dit moeilijke proces, heeft Stichting Nooit Voorbij een speciale zelfhulpbox ontworpen.

De box is vanaf maandag op Nationale Broertjes en Zusjesdag beschikbaar. Het helpt kinderen en ouders bij het rouwproces door een aantal creatieve activiteiten en het vertellen van het verhaal van muisje Matsie, dat zijn broertje Morris verliest.

Kinderpsycholoog Carine Kappeyne van de Coppello van Stichting Nooit Voorbij benadrukt het belang van openheid: "Het is belangrijk om het woord 'dood' gewoon uit te spreken want dat is precies wat het is", zegt ze. "Dood is niet meer ademenen, het hart is gestopt met kloppen, je eet en drinkt niet meer en kan niet meer voelen."

'Haar hartje doet het niet meer'

Marissa verloor haar dochter Senna. Naast haar eigen rouwproces moest ze ook haar oudste dochter Samara op 3,5-jarige leeftijd het verlies van haar zusje helpen verwerken. Dat deed ze door duidelijk te maken wat er met Senna was gebeurd. “Senna is dood. Haar hartje doet het niet meer", vertelde Marissa aan Samara. "Je mag kijken, kusjes geven en knuffelen", maakte Marissa duidelijk, iets wat Samara ook deed. "Dat deed ze zo onwijs goed."

De zelfhulpbox biedt ouders en kinderen creatieve manieren om met rouw om te gaan, zoals knutselopdrachten. "Het mooie van dit zelfhulppakket is dat kinderen er alleen mee kunnen werken, maar ook samen met hun ouders," zegt Kappeyne van de Coppello.