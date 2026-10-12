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Spoorsector start campagne over zelfdoding op het spoor

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 21:42

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Jaarlijks overlijden ongeveer 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Met de nieuwe campagne 'Levens tot Stilstand' wil de spoorsector aandacht vragen voor de impact van zelfdoding op het spoor en mensen aansporen om over hun gevoelens te praten. Ook op het allerlaatste moment.

Tijdens een bijeenkomst werd maandag de korte film Levens tot Stilstand vertoond. Ook vertelden machinisten, conducteurs, incidentenbestrijders, nabestaanden en ervaringsdeskundigen over hun ervaringen.

'Ik had gewild dat ik vaker had gevraagd hoe het met hem ging'

Hoofdconducteur Jeroen maakte tijdens zijn werk twee suïcides mee. Twee andere keren wist hij iemand van het spoor weg te krijgen. Hij probeert bij verdachte situaties altijd contact te maken. "Je kunt niets fout doen. Blijf vragen stellen en maak contact", zegt Jeroen.

Ook nabestaande Mart vertelt over het verlies van twee vrienden, Martin en Ian. Nadat zijn tweede vriend overleed, vroegen hij en zijn vriendengroep zich af hoe dit opnieuw had kunnen gebeuren. "Ik had gewild dat ik vaker had gevraagd hoe het met hem ging."

Volgens klinisch psycholoog Maryke Geerdink van 113 Zelfmoordpreventie is praten belangrijk, ook als iemand al op een station staat. De campagne moet mensen laten weten dat hulp altijd mogelijk is.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Door Redactie Hart van Nederland
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