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Om deze bonte gevel riskeert Frank uit Zierikzee 40.000 euro

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 21:48

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Frank Kouijzer uit Zierikzee weigert de bonte verzameling spullen aan de gevel van zijn huis weg te halen. De gemeente wil dat wel en heeft een last onder dwangsom opgelegd. Volgens Kouijzer bedraagt de volgende dwangsom die hij kan krijgen 40.000 euro.

De gemeente Schouwen-Duiveland vindt dat de verzameling afbreuk doet aan het historische karakter van de binnenstad. Daarom moet alles van de gevel verdwijnen. De gemeente wil verder geen reactie geven omdat het om een individuele zaak gaat. Kouijzer begrijpt het bezwaar niet. Volgens hem heeft niemand last van de uitstalling. Ook zegt hij dat toeristen de verzameling juist waarderen.

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Discussie over wat wel en niet mag

De gemeente wil dat Frank Kouijzer alle spullen van zijn gevel haalt. Volgens advocaat Jaap Baar gaat die eis veel te ver. Volgens hem zou die uitleg betekenen dat zelfs een plantenbak, huisnummerbordje of naambordje niet meer mag blijven hangen.

De juridische discussie draait om de vraag wanneer een verzameling spullen een zogenoemd exces wordt dat niet meer past binnen een beschermd stadsgezicht. Volgens Baar is daar in dit geval geen sprake van. Hij stelt dat de uitstalling niemand in gevaar brengt en dat er geen sprake is van beschadiging van de gevel.

Afgelopen maandag was er een hoorzitting over de zaak. De adviescommissie brengt naar verwachting de komende weken advies uit. Daarna neemt de gemeente een besluit.

Door Redactie Hart van Nederland

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