'Conducteur brengt meisje (17) met auto naar huis vanwege hangjongeren'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 07:38

Een 17-jarig meisje uit Middelburg heeft onlangs een opmerkelijke ervaring gehad in de trein. Toen ze vrijdagavond 18 juli wilde uitstappen op station Middelburg, verbood de conducteur haar dat vanwege een groep hangjongeren. De conducteur nam het meisje mee tot station Vlissingen en reed haar daarna persoonlijk met de auto naar huis. Dat meldt Omroep Zeeland.

De vader van het meisje is de conducteur “zeer dankbaar”, maar benadrukt dat dit incident geen op zichzelf staand geval is. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid op het Zeeuwse traject en station Middelburg, waar volgens hem vaker sprake is van overlast.

Het meisje reisde vanuit Goes naar Middelburg, toen een groep jongeren ‘pssttt’-geluiden naar haar maakten. Toen de conducteur haar vroeg of ze werd opgehaald en dat niet het geval bleek, werd ze meegenomen naar de machinistenruimte en pas in Vlissingen, waar de conducteur zelf woont, kon ze veilig uitstappen. Vervolgens is ze naar huis gebracht.

De vader heeft melding gedaan bij de politie, maar voelde zich “van het kastje naar de muur gestuurd” en kon nergens persoonlijk zijn verhaal kwijt. De NS laat weten bekend te zijn met het voorval en wijst op maatregelen zoals cameratoezicht, boa’s en een meldnummer voor onveilige situaties. Volgens de NS ligt het veiligheidsgevoel in Zeeland rond een 8.

