Willem zamelde duizenden doppen in voor geleidehonden, nu zoekt hij opvolger

Hij deed het jarenlang met hart en ziel: doppen inzamelen voor KNGF Geleidehonden. Dankzij zijn inzet zijn er in Salland inmiddels zestien inzamelpunten actief. Maar door gezondheidsproblemen moet Willem nu op zoek naar iemand die zijn werk kan voortzetten. "Het is tijd om het stokje door te geven."

In 2007 kreeg Willem zijn eerste geleidehond van KNGF Geleidehonden. "Het was alsof de wereld voor mij openging", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik kon weer overal heen zonder hulp van anderen. Met een taststok liep ik langzaam, onzeker, en ik stootte vaak mijn hoofd. Met een geleidehond kreeg ik mijn vrijheid terug."

Die ervaring veranderde zijn leven, en hij wilde iets terugdoen. In 2016 begon hij met het inzamelen van harde plastic doppen, waarvan de opbrengst naar de opleiding van geleidehonden gaat. Eén volle zak doppen levert één euro op voor het KNGF. En dat lijkt misschien weinig, maar inmiddels heeft Willem samen met anderen 67 zeecontainers vol ingezameld, goed voor ruim 80.000 euro.

Zestien locaties onder zijn toezicht

In zijn regio, waaronder Raalte, Olst, Deventer, Wijhe, Bathmen en Haarle, coördineert Willem de inzameling. "Bij elke locatie is een contactpersoon die de doppen verzamelt en naar de opslag brengt. Daar worden ze later opgehaald voor transport." Hij regelde zelfs gratis opslagruimte bij een boer in het buitengebied van Heeten.

Naast doppen voor geleidehonden zamelen sommige locaties ook kroondoppen en metalen deksels in voor het Diabetes Fonds.

Meer dan alleen geld

De doppenactie is niet alleen goed voor het KNGF, maar ook voor het milieu. De ingezamelde doppen worden verwerkt tot tuinmeubelen, pallets of plantenbakken. Zo wordt plastic een grondstof in plaats van afval. "We helpen dus niet alleen mensen met een beperking, maar ook de natuur."

Maar het allerbelangrijkste voor Willem? Bewustwording. Al jarenlang geeft hij lezingen over wat een geleidehond betekent voor iemand die blind of slechtziend is. "Een hond kan écht het verschil maken tussen thuis blijven en zelfstandig het leven blijven leiden."

Na jarenlange inzet moet Willem nu vanwege gezondheidsproblemen een stap terug doen. En dus zoekt hij een opvolger. Iemand met net zoveel passie voor het werk als hij. "Ik heb alles goed georganiseerd. Als iemand dit wil overnemen, staat er een prachtig netwerk klaar. Het is een unieke kans om echt impact te maken."

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de website van de stichting.