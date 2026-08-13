Vriendinnen Meena en Minal noemen elkaar al jaren 'sis' en blijken écht zussen

Meena en Minal leerden elkaar ruim dertig jaar geleden kennen en werden goede vriendinnen. Ze leken op elkaar, konden goed met elkaar lachen en noemden elkaar in brieven zelfs 'sis'. Wat ze niet wisten: ze waren daadwerkelijk zussen.

De twee werden allebei als baby vanuit India geadopteerd en groeiden op bij verschillende gezinnen in Nederland. Rond hun twaalfde leerden ze elkaar kennen. Er ontstond een hechte vriendschap. Ze kwamen bij elkaar over de vloer, vierden samen carnaval en schreven elkaar brieven. Na hun negentiende verwaterde het contact. Later vonden ze elkaar weer terug.

In 2025 reisde Minal naar India om meer te weten te komen over haar roots. Daarna deed ze een DNA-test. De uitslag zorgt voor een compleet onverwachte wending: tussen de resultaten duikt ineens een wel heel bekende naam op. Haar vriendin Meena blijkt haar zus.

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