Vijf generaties vrouwen in één familie: van Trien (98) tot kleine Nowie

Bij de familie Du Prie wordt de kersttafel ieder jaar wat voller, en dat is niet zonder reden. Hun familie stamboom is sinds kort wel heel bijzonder geworden, want er zijn nu maar liefst vijf generaties in de vrouwelijke lijn in leven.

Vijf generaties in leven, dat is best bijzonder. Omdat vrouwen gemiddeld op steeds latere leeftijd kinderen krijgen, zijn er steeds grotere leeftijdsverschillen tussen de generaties. Dat mensen gemiddeld ouder worden weegt daar niet tegenop. Toch heeft de familie Du Prie deze bijzondere vijf-generatie lijn weten vast te houden.

Hechte familie

Van betovergrootmoeder Trien van 98, naar Lida van 78, Petra van 51, haar dochter Thanysha van 28, tot de kleinste telg Nowíe van een paar weken oud: het is een uniek plaatje. Petra du Prie, de middelste van de generatie werd zelf jong moeder. Op haar 19e trouwde ze en een jaar later werd ze zwanger van haar dochter Thanysha, die nu 28 is en pas geleden zelf een kindje heeft gekregen, Nowie.

Het is een nogal generatiekloof, maar toch is de familieband bijzonder hecht. "Mijn dochter en ik zijn altijd al close geweest, maar nu ze zelf moeder is, zijn we nóg dichter naar elkaar toe gegroeid", vertelt Petra. "We zien elkaar niet wekelijks, maar toch regelmatig. We zijn sowieso als familie heel hecht".